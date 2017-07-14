Как сообщили в пресс-службе департамента национального бюро по противодействию коррупции Западно-Казахстанской области, руководитель отдела СЭР ДГД ЗКО Нурболат УРНАЛИЕВ получил взятку за прекращение уголовного дела и общее покравительство одного из предпринимателей области. - После получения оставшейся суммы взятки в размере 25 млн тенге за прекращение уголовного дела по факту лжепредпринимательства и дальнейшее покровительство задержан с поличным руководитель отдела по противодействию финансирования незаконных организаций управления расследования правонарушений в финансовой сфере СЭР ДГД по ЗКО Нурболат УРНАЛИЕВ. Общая сумма взятки составила 101 млн тенге. Подозреваемый водворен в ИВС ДВД г. Уральска, проводится досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе. Другие подробности задержания выясняются. 0O7ojXcRNNs