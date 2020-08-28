Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК перечислила случаи, когда на карантин могут закрыть не только отдельный дежурный класс, но и полностью школу. - Если в дежурном классе будет выявлен случай заражения КВИ, то школьники и учитель будут отправлены на изоляцию. При выявлении случаев заражения коронавирусом учеников в нескольких классах могут закрыть школу, – сказала Айжан Есмагамбетова. Если в классе будет обнаружен случай заражения Covid-19, специалисты-эпидемиологи проведут обследование. Ученики этого класса, преподаватель и лица, близко контактировавшие с больным, будут изолированы и пройдут лабораторное исследование. По словам Айжан Есмагамбетовой, во избежание дальнейшего распространения инфекции школу могут закрыть также в случае, если коронавирус будет выявлена у преподавателя, который работает в нескольких классах. В сантребованиях к школам указано, что в случае заражения одного ребёнка коронавирусной инфекцией, в классе объявляется карантин, но школа продолжает работать. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.