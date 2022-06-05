Голосование в стране началось в 7 часов утра по времени столицы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Казахстане проходит референдум В Казахстане проходит республиканский референдум. Сегодня решается судьба проекта закона о внесении изменений в Конституцию страны. Участки открылись в 7:00 (по времени столицы) и будут работать до 20:00. Голосовать разрешено гражданам РК, достигшим 18-летнего возраста. Узнать свой участок можно по ссылке. В Уральске работает call-центр, где вы сможете задать вопросы о прохождении голосования. По данным ЦИК, в 12 регионах 8 072 участков приступили к голосованию. На участках будет обязательно проходить регулярная влажная уборка, согласно постановлению санврача.
  • 16 марта глава государства в послании народу Казахстана заявил, что для реализации озвученных им реформ придётся внести порядка 30 изменений в Конституцию.
  • 25 апреля Конституционный совет принял к производству обращение Токаева по поправкам в Конституцию.
  • 29 апреля в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана президент предложил провести общереспубликанский референдум по проекту поправок 33 статей в Конституции. По его словам, это позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны.
  • Четвёртого мая мажилис принял проект закона о референдуме по поправкам в Конституцию в работу.
  • Пятого мая депутаты сената внесли свои поправки в проект закона о референдуме и вернули его в мажилис. Позже на пленарном заседании депутаты мажилиса согласились с предложением сената о внесении поправок в Конституционный закон «О республиканском референдуме». Вечером этого же дня президент подписал закон.
  • Пятого мая президент сообщил, что пятого июня в стране пройдёт референдум.
  • Третьего июня глава государства выступил с видеообращением. Он подчеркнул, что референдум станет проверкой нашего общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность.
К слову, референдумы в истории Казахстана проходили дважды. Первый состоялся 29 апреля 1995 года по продлению срока полномочий президента. Второй референдум прошёл 30 августа 1995 года по проекту новой Конституции.