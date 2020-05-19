Иллюстративное фото из архива "МГ" "Будете ли вы при сокращении учитывать фамилии ваших сотрудников? Не секрет, что в структуре "КазМунайГаза" большая часть сотрудников - дети и родственники действующих высокопоставленных чиновников, депутатов и топ-менеджеров нацкомпании", - прозвучал вопрос на брифинге СЦК. "На самом деле информация некорректная. Я не подтверждаю то, что большинство сотрудников с фамилиями высокопоставленных чиновников. Ввиду того, что они тоже хорошие специалисты, есть сотрудники, которые являются дочерьми, но это не является большинством", - ответил Даулетжан Хасанов. По его словам, родственные связи не отразятся на сокращении штата нацкомпании. "Поэтому у нас сейчас каждый руководитель ввиду того, что идет сокращение объемов работ, снижается количество персонала, будет руководствоваться своими четкими принципами, как построить работу в будущем. Поэтому я уверен, что фамилии в этом процессе не будут иметь значения", - заключил он. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.