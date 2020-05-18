Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбека Мустаева, в области зарегистрировано 323 случая заражения Covid-19, из них 237 случаев или 72,4% - завозные. - Большая часть завезенных случаев приходятся на рабочих, вернувшихся из России. Еще 64 случая приходятся на работников, вернувшихся из Тенгизского месторождения. Необходимо отметить, что мы наблюдаем и за теми работниками, у которых первый анализ ПЦР показал отрицательный результат. Поскольку было несколько случаев, когда у вернувшихся с вахты только на 8-10 день появлялись первые признаки коронавирусной инфекции и они были госпитализированы в инфекционную больницу, - рассказал Нурлыбек Мустаев. - Контактных случаев у нас 86, из них 64 - это медработники. От КВИ в регионе выздоровели 173 человека. После того как анализ ПЦР дважды показал отрицательный результат, они были выписаны из больницы, однако еще в течение 14 дней они будут находиться под медицинским наблюдением. По словам Нурлыбека Мустаева, сегодня, 18 мая, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, возобновили работу детские образовательные центры и кружки, спортивные секции. - Как быстро будет снят карантин - зависит от нас самих. Я призываю жителей соблюдать санитарные требования, сохранять социальное дистанцирование, надевать маски и пользоваться средствами индивидуальной защиты, - сказал он. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.