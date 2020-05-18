По данным РГП "Казгидромет", 19 мая в Уральске ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем +15 градусов, ночью до 10 градусов тепла. Дождь ожидается и в Атырау. Днем синоптики прогнозируют +19 градусов, ночью +10. В Актау будет пасмурно, днем +20 градусов, ночью +14. В Актобе синоптики прогнозируют +17 градусов днем и +8 градусов ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.