32-летняя Асель Алканова со слезами на глазах рассказывает о семейной жизни с мужем-полицейским, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
32-летняя Асель Алканова встретилась с журналистами "МГ" и рассказала, что ей морально тяжело вспоминать последний день их совместной семейной жизни с мужем. Это было в сентябре 2019 года. Тогда супруг в очередной раз избил ее до полусмерти.
- Он заявился домой в пять утра, был пьян и начал выгонять меня из дома. Говорил уходи, я просила его подождать до утра и легла спать. Муж пошел за мной и начал меня бить. Я уже привыкла к его рукоприкладству и думала, что после нанесения нескольких ударов он успокоится и остановится. Ведь раньше он старался не бить меня по лицу, а только туда, где не будет видно. Но в этот раз он не остановился. Я начала кричать, проснулась маленькая дочь и начала плакать. Я схватила ребенка и положила на себя, чтобы успокоить малышку. Но его это никак не останавливало. Он залез на кровать и начал пинать меня ногами. Я даже физически не могла дотянуться до телефона и позвонить своим родным. Он меня бил до такой степени, что я упала с кровати на пол, - с дрожью в голосе вспоминает Асель.
Женщина рассказывает, что в этот момент она была готова покончить самоубийством, выпрыгнуть из окна, лишь бы закончился этот ад.
- Я подошла к окну и сказала: "Я сейчас выпрыгну отсюда, успокойся, пожалуйста". Меня остановил мой ребенок. Потом я пыталась убежать, открыла дверь и начала стучать соседям, которые живут на одной площадке со мной. Никто не открыл. Он затащил меня обратно. В тот момент в Уральске было отключено водоснабжение. Ванна была наполнена водой и тогда я поняла, что он меня сейчас утопит в ней. И я точно не выйду из квартиры живой. Тогда я оттолкнула его и убежала к соседям вниз. Позвонила родным, меня отвезли сразу же в больницу, где и госпитализировали, - рассказывает жена полицейского.
Асель говорит, что в больнице ей диагностировали сотрясение головного мозга, ее рвало, были и другие травмы.
Также она отметила, что муж ее избивал нередко. Мужчина выражал свою агрессию чаще всего в алкогольном опьянении.
- Первый раз он поднял на меня руку, когда нашей дочери было 5 месяцев. Я все терпела и прощала, лишь бы сохранить семью ради ребенка, - не сдерживая слез, вспоминает Асель. - Я думала, что пройдет время, он одумается и все будет по-другому. После таких скандалов он каждый раз просил прощение и говорил, что такого не повторится. Но в последний раз я не выдержала, он причинил мне и моему ребенку такую боль, что не передать словами. Я не прощу его за это, он меня чуть не убил. А если бы я выпрыгнула в окно, кому нужен был бы мой ребенок?
Женщина говорит, что на этой почве ее дочка начала грызть ногти и очень боится оставаться одна.
- По сей день она боится оставаться одна в комнате и постоянно зовет меня. Она ходит за мной везде. Когда я спрашиваю: "Чего ты боишься?" Дочка отвечает: "Вдруг приедет папа", - рассказывает Асель.
После полученных травм девушке необходима помощь пластического хирурга- нужна операция на нос.
- Мне сказали, что это будет стоит примерно около полумиллиона тенге. Естественно я попросила у него денег, но он отказал мне. На этом все. У меня есть заключение врача, что я до конца своей жизни должна проходить лечение два раза в год. У меня посттравматическое изменение в головном мозге, - отметила женщина.
Жена полицейского самостоятельно содержит своего ребенка и работает мастером в салоне красоты. По ее словам, она дважды обращалась в полицию по факту избиения.
- В первый раз на вызов пришел его друг, посмотрел и решил не брать заявление, муж сказал ему, что мы сами разберемся. А второй раз я все же написала заявление, но потом его забрала, потому что у меня не было времени ходить в суды, мне надо было восстанавливать свое здоровье, было не до этого. Сейчас я дала этому огласку, потому что я хочу, чтобы человек был наказан, - говорит Асель. - Я считаю позором замалчивать это и терпеть невыносимую боль. Я прихожу в себя только сейчас. Пусть он возместит ущерб за мое лечение.
По словам Асель, после того как она предала огласке историю, со стороны супруга начались сыпаться угрозы.
- В полиции от меня приняли заявление, теперь идет следствие, - сказала она.
Между тем, в департаменте полиции ЗКО рассказали, что за дискредитацию звания сотрудника полиции капитан полиции Хайдар Жексенов решением дисциплинарной комиссии был уволен из органов внутренних дел.
Также в полиции ЗКО отметили, что в настоящее время по заявлению Алкановой в отношении Жексенова проводится досудебное расследование.
"МГ" пытался связаться с Хайдаром Жексеновым, чтобы услышать его версию произошедшего, однако в департаменте полиции его номер давать отказались. А имеющийся у Асель Алкановой номер экс-полицейского отключен.
Напомним, недавно супруга экс-полицейского обратилась
за помощью в общественный фонд "Не молчи", где рассказала, что на протяжении шести лет ее избивал супруг, который был полицейским.
