Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в управлении, по итогам аттестации, проведенных в первом полугодии 2017 года в 85-ти организациях образования, были приняты соответствующие меры по устранению установленных фактов в том же году. Кроме этого, по итогам проверок, проведенных в организациях образования в 2018 году, приняты аналогичные меры, а в отдельных случаях принимаются меры по устранению несоответствий. - Управлением также были устранены нарушения, касательно учителей, которые преподавали без соответствующих дипломов. В частности, по итогам вышеуказанных контрольных мероприятий, проведенных в детских садах, школах и колледжах, согласно выданным предписаниям об устранении несоответствий, приняты меры по выполнению требований государственного общеобязательного стандарта, показатели повторных срезов знаний обучающихся составили выше требуемых. Приведены в соответствие учебные планы, кадровый состав, материально-технические базы, в том числе и по специальностям, - отметили в управлении образования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.