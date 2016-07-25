Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима области Алтая КУЛЬГИНОВА, эти деньги пойдут на покупку автомобильного транспорта, медицинского оборудования и оргтехники. - В текущем году планируется приобретение 30 единиц автотранспорта для облздрава. Будет куплены 18 машин для районов области, 12 реанимобилей для станции скорой помощи, санитарной авиации и поликлиник на сумму 305 миллионов тенге, - отметил в своем докладе аким области. - Также планируется приобрести моноплановую напольную цифровую ангиографическую систему для оказания высокотехнологической специализированной помощи больным с сосудистой патологией. Стоимость оборудования и установочных работ составляет 318 миллионов тенге. Кроме того, в 6 городских поликлиниках будут установлены электронные табло. На приобретение оргтехники и видеокамер планируется выделить 167 миллионов тенге.