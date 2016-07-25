Всего на модернизацию материально-технической базы управления здравоохранения ЗКО выделено 1,1 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима области Алтая КУЛЬГИНОВА, эти деньги пойдут на покупку автомобильного транспорта, медицинского оборудования и оргтехники. - В текущем году планируется приобретение 30 единиц автотранспорта для облздрава. Будет куплены 18 машин для районов области, 12 реанимобилей для станции скорой помощи, санитарной авиации и поликлиник на сумму 305 миллионов  тенге, - отметил в своем докладе аким области. - Также планируется приобрести моноплановую напольную цифровую ангиографическую систему для оказания высокотехнологической специализированной помощи больным с сосудистой патологией. Стоимость оборудования и установочных работ составляет 318 миллионов тенге. Кроме того, в 6 городских поликлиниках будут установлены электронные табло. На приобретение оргтехники и видеокамер планируется выделить 167 миллионов тенге.