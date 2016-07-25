На общественном совете города утвердили повышение тарифа на проезд в общественном транспорте с 1 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Возможно, уже с 1 августа 2016 года стоимость проезда в автобусах будет составлять 80 тенге. Члены совета одобрили повышение тарифа на проезд при условии, что городской акимат будет контролировать выполнение всех стандартов правил пассажироперевозок на общественном транспорте предприятий-перевозчиков областного центра. Кроме того, на совете предложили ввести безналичную электронную систему платежа в автобусах наподобие "Онай", однако перевозчики заявили, что горожане пока не готовы к такому методу оплаты. Между тем, в акимате Уральска пока никак не комментируют возможное повышение тарифа. Следует напомнить, что уральские перевозчики за последние два года уже подавали заявку на повышение тарифа на проезд. Однако акимат Уральска не ответил на запрос, после чего перевозчики подали в суд на акимат и выиграли дело. Но даже после этого тариф не повысили. Алтай КУЛЬГИНОВ будучи еще акимом Уральска, ездил на городских маршрутах, после чего поставил перед перевозчиками несколько требований, в том числе обновление автопарка и соблюдение чистоты в автобусах.