Как рассказали очевидцы, "Тойота Камри" стояла на перекрестке, ожидая зеленый свет. В этот момент со стороны омеговского моста по ул. Тайманова двигалась "Лада". Когда "Лада" поворачивала на ул. Маметовой, она ударилась о бордюр. От удара машина отскочила и врезалась в стоящую "Тойоту", а затем слетела в яму. К счастью, никто не пострадал.Нужно отметить, что на ул. Маметовой проходит ремонт коммуникаций. Рабочие раскопали на обочине дороги яму. Именно в эту яму и слетела "Лада".На месте работают дознаватели.