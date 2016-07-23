Километровые очереди из большегрузов образовались как с Казахстанской стороны, так и с Российской стороны на пограничном посту "Сырым", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Житель Уральска Ержан сообщил, что сегодня, 23 июля, он пересекал казахстанско-российскую границу. По его словам, "километровые очереди" есть как на посту Сырым, так и на российской границе. Причем, пограничники работают довольно живо. По каким причинам образовались такие очереди - неизвестно. Напомним, огромные очереди на казахстанско-российской границе были в конце 2014 - начале 2015 года. Из-за падения рубля казахстанцы массово ринулись за покупками в соседние российские области. Сейчас рубль стоит 5,30 тенге. Видео предоставлено пользователем Ержаном Кужаковым Очередь со стороны Казахстанской таможни ZETvfsSFpEw Очередь со стороны российской таможни bgPON6F2hAw  