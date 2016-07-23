ДТП произошло сегодня, 23 июля, в 12 часов дня в районе Птицефабрики, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp zhangirhana2 Как стало известно, автомобиль "Опель" ехал по трассе Уральск-Атырау, в это время по объездной дороге со стороны поселка Сарытау двигалась "Лада Ларгус". dtp zhangirhana6 По словам водителя "Опеля", водитель "Лады" не пропустил его. - Я ехал прямо, как вдруг неожиданно перед моей машиной наперерез выскочила "Лада". Я даже затормозить не успел. Не ожидал такого, я ведь по главной дороге ехал, - пояснил водитель "Опеля". От удара "Опель" слетел с дороги. В этом авто помимо водителя находились три пассажира, в том числе 10-летний ребенок. С места ДТП их забрала машина скорой помощи. dtp zhangirhana3 Немного позже водителя "Лады" также увезли в Областную больницу для оказания первой помощи. dtp zhangirhana1 dtp zhangirhana4 dtp zhangirhana5 dtp zhangirhana7 На месте работают дознаватели. Фото Медета МЕДРЕСОВА