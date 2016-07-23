Как стало известно, автомобиль "Опель" ехал по трассе Уральск-Атырау, в это время по объездной дороге со стороны поселка Сарытау двигалась "Лада Ларгус".По словам водителя "Опеля", водитель "Лады" не пропустил его. - Я ехал прямо, как вдруг неожиданно перед моей машиной наперерез выскочила "Лада". Я даже затормозить не успел. Не ожидал такого, я ведь по главной дороге ехал, - пояснил водитель "Опеля". От удара "Опель" слетел с дороги. В этом авто помимо водителя находились три пассажира, в том числе 10-летний ребенок. С места ДТП их забрала машина скорой помощи.Немного позже водителя "Лады" также увезли в Областную больницу для оказания первой помощи.На месте работают дознаватели.