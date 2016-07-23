При покупке на курице не было видно плесени. А когда супруги дома сняли с тушки пакет, увидели неприятную картину. Муж с женой сфотографировали плесень на курице, пакет, в котором ее продавали, и чек. После они пошли с претензиями в магазин. Там им вернули деньги и извинились. Супруги решили, что этого недостаточно, и обратились в суд. За моральный вред, который появился из-за потерянного во время разбирательств времени, чета запросила 25 тысяч тенге. Кроме того, истцы потребовали проверить склады и торговые точки магазина. Суд удовлетворил иск потребителей.