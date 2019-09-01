Как сообщили в департаменте статистики, численность населения Атырауской области на 1 июля составила 639 211 человек, из которых больше половина проживает в городской местности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Тем временем за январь-июнь этого года в целом по области естественный прирост населения по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился на 3,7%. - Число родившихся уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2,3% или на 190 человек. Самый высокий рост рождаемости на 1000 человек по области приходится на Жылыойский – 27,17 детей, - отметили в департаменте. За этот же период произошло увеличение зарегистрированных смертей на 2,7 процента. В числе зарегистрированных смертей, смертность детей до 1 года увеличилась на 12,5%. В январе-июне 2019 года число детей, умерших в возрасте от 1 года до 5 лет, составило 20 человек, что на 5,3% больше соответствующего периода прошлого года. Наибольший удельный вес среди зарегистрированных случаев смертей приходится на болезни системы кровообращения, хотя по сравнению с январем-июнем 2018 года их удельный вес уменьшился на 8,8 процента. Лина ОЙЛОВА