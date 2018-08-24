2tCnO_j7LgQ В паблике @atyrauoil было опубликовано видео местного жителя, ставшего очевидцем того, как по ул.Владимирского рабочие выкорчевывают и вырубают деревья. - Для расширения дороги по ул. Владимирского начинают выламывать деревья вместе с корнем и распиливать их, вместо того чтобы пересадить в другие места. Это в то время, как мы боремся за экологическую чистоту нашего родного города, - комментирует видео очевидец. Как сообщили в пресс-службе ТОО "Атырауинжстрой", подрядной организации, занимающейся реконструкцией и расширением автомобильной дороги по ул.Владимирского, в эту ночь было демонтировано 30 деревьев. - Работы ведутся по согласованию с акиматом г.Атырау в рамках исполнения проекта. Деревья мешали расширению дорожной полосы, которая станет больше на 2 метра. Демонтаж деревьев был предусмотрен согласно плану работ, поэтому компанией были предприняты меры еще весной по высадке 2 тысяч саженцев ясеней и кленов вдоль ремонтируемых дорог, - пояснили в пресс-службе подрядчика. Всего в рамках реконструкции и расширения городских дорог было демонтировано 286 деревьев. По ул.Владимирского планируется убрать еще несколько десятков зеленых насаждений. Ближайшей осенью сотрудники ТОО "Атырауинжстрой" планирует продолжить высадку деревьев на улицах города. - По правилам за 1 уничтоженное дерево необходимо посадить 5 саженцев, мы же делаем это с запасом. Наши саженцы легко отличить, они имеют синюю метку и высажены вдоль улиц Тайманова, Баймуханова и Владимирского, - рассказали в пресс-службе ТОО "Атырауинжстрой". По словам специалистов, расширять дороги в противоположную сторону запрещено, так как под тротуарами пролегает теплотрасса. Сами же деревья в силу своего возраста пересадке уже не подлежат, поэтому рабочим пришлось пожертвовать зелеными насаждениями.