Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", днем в Уральске будет переменная облачность, 28 градусов выше нуля, ночью +13. В Атырау также переменная облачность, днем +28, ночью +15. В Актобе будет облачно, +24 днем, +8 ночью. В Актау пеменная облачность, днем 29 градусов тепла, ночью +17.