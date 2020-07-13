Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований ЗКО, в городе выявлены три факта завышение цен на лекарственные препараты. - Лекарства Ингавирин 60, Ингавирин 90, Арбидол реализовывались по цене, значительно превышающей предельную стоимость. Все материалы направлены в департамент контроля качества безопасности товаров и услуг по ЗКО. Виновные люди будут привлечены к административной ответственности, - сообщили в департаменте.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.