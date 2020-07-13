Лекарственные препараты Ингавирин 90, Ингавирин 60, Арбидол продавались значительно дороже рыночной стоимости, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Две "Газели" с лекарствами из России задержали в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований ЗКО, в городе выявлены три факта завышение цен на лекарственные препараты. - Лекарства Ингавирин 60, Ингавирин 90, Арбидол реализовывались по цене, значительно превышающей предельную стоимость. Все материалы направлены в департамент контроля качества безопасности товаров и услуг по ЗКО. Виновные люди будут привлечены к административной ответственности,  - сообщили в департаменте. Рынки и ТРЦ закроют на выходные в ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.