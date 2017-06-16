Асия Аманбаева По словам руководителя управление физической культуры и спорта ЗКО Асии АМАНБАЕВОЙ, к нам готовы вернуться три хороших тренера. - Недавно я виделась с Еленой АНТОНОВОЙ, она дала мне понять, что готова вернуться к нам в ЗКО. Чемпионка международного класса и тренер по дзюдо Маншук КАРИМОВА, уже вернулась и решается вопрос о ее назначении на работу. Еще один спортсмен готов вернуться к нам и тренировать ребят по академической гребле, - сказала Асия АМАНБАЕВА. Руководитель облспорта считает, что правильно воспитывать местных спортсменов и работать с местными тренерами. - Конечно, в некоторых видах спорта бывает необходимость пригласить тренера более высокого уровня, но это не значит, что у нас плохие тренеры, просто есть определенные этапы подготовки. К примеру, если тренер подготовил спортсмена на республиканском уровне, то следующий этап - подготовка международного класса, нужен тренер с опытом работы со спортсменами такого класса, - сказала Асия АМАНБАЕВА. Как стало известно, постепенно будет решатся и вопрос с жильем для тренеров. Но пока будут выдаваться только служебное жилье.