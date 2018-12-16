15 декабря был сдан новый девятиэтажный жилой дом, который располагается в поселке Зачаганск. 180 уральских семей пришли получить ключи от своих новых квартир. Дом был сдан по программам "Нурлы жер" и "7-20-25". Строительство было начато в начале года. Подрядчиком является ТОО "Болашак-Т". Строительство дома обошлось в 1,4 млрд тенге. Поздравить горожан с этим знаменательным днем приехал акким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов, а также аким города Мурат Мукаев и вручили новоселам ключи от долгожданных квартир. – Многие из вас мечтали о своем доме. Ждали годами. Среди вас есть те, кто ждал этого дня 18 лет. Благодаря программам "Нурлы жер", "7-20-25" и главе государства дома у нас строятся. Это не первый дом, который мы сдаем в этом году. На день Первого президента мы сдали еще один девятиэтажный дом. Если помните, семь лет назад на этом месте был пустырь. Сейчас здесь появился целый город. Свыше 50 жилых домов было построено, две школы, детский сад, поликлиника. Появились спортивные объекты. Все это государство делает для вас. Наш город растет, область развивается. Символично, что ваш дом открывает вам свои двери в преддверии праздника Дня Независимости нашей страны. Я всех вас поздравляю с этим праздником. Каждому из присутствующих хочу пожелать здоровья, уюта, тепла и благополучия. У нас привлекательный регион, доброжелательный климат, гостеприимные, образованные, дружные люди, - обратился к собравшимся Алтай Кульгинов. Как отметил глава региона, в этом году было построено 3500 квартир, часть из которых будут сданы в 2018 году, остальные - весной следующего года. По словам руководителя управления строительства ЗКО Алтынбека Кайсагалиева, в местных исполнительных органах по 13 категориям состоят очередники на жилье. – По всем 13 категориям 180 квартир будут равномерно распределены. В общем строится 26 домов. В этом году мы планировали сдать 6 домов. Дом сдается для социально уязвимых слоев населения, то есть для очередников - это многодетные семьи, дети-сироты, неполные семьи. До конца года сдадим еще два дома для людей, чьи дома были признаны аварийными. Это жители дома 1 по улице Гагарина и улица Курмангазы, дом 198. Старые дома были снесены, вместо них построены новые дома. 28 декабря планируется сдача, - отметил Алтынбек Кайсагалиев. Новоселы были счастливы получить свои долгожданные квартиры и с радушием звали всех в гости. – Даже не верится, что у нас теперь есть свое жилье. Наконец, мы дождались этого дня. Мы очень счастливы. Теперь не нужно скитаться по квартирам, искать жилье, платить кому-то деньги. Спасибо нашему президенту, спасибо нашему акиму Алтаю Кульгинову. Спасибо, что они создают нам условия, что заботятся о нас. Поздравляю всех с праздником. Всем мира и добра! - говорит обладатель новой квартиры Азамат.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.