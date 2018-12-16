Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО На трассе столкнулись две автомашины "ВАЗ-2107" и "Фольксваген". Что стало причиной ДТП - неизвестно. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, водитель автомашины "ВАЗ-2107" оказался зажат в кабине. Для того чтобы извлечь водителя потребовалась помощь спасателей. – Силами оперативно-спасательного отряда ДЧС извлечен водитель 1992 года рождения, который был зажат в результате столкновения. На месте работали четыре спасателя и одна единица техники. С места ДТП с различными травмами были госпитализированы пять человек в городскую многопрофильную больницу города Уральск, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. По сообщению пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, на месте ДТП работали три бригады скорой помощи.

- В городскую многопрофильную больницу были доставлены пять человек. Это мужчины 1967, 1992, 1994 и два молодых человека 1993 года рождения. Состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести, - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова.

Как выяснилось позже, еще два человека обратились за медицинской помощью после ДТП - 21-летняя девушка и 16-летний парень. – Один пострадавший направлен на амбулаторное лечение, остальные шесть человек госпитализированы, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения. Другие подробности ДТП выясняются.