В свою очередь, если вы едите здоровую пищу, но в недостаточном количестве, то организм тоже будет страдать от авитаминоза. Конечно, в наше время существует ряд пищевых добавок и витаминов, но зачем покупать химические средства, если вы можете обогатить свой организм натуральными витаминами, просто следуя здоровой и разнообразной диете. Ниже перечислены симптомы, которые возникают при недостатке определенных витаминов, а также советы по решению этих проблем.Симптомы: • Потрескавшаяся, сухая кожа. • Ухудшение зрения. • Диарея и восприимчивость к кишечным инфекциям. • Бесплодие. Решение проблемы: потребление яиц, цветных овощей, рыбы.Симптомы: • Восприимчивость к гриппу. • Ухудшение хронических недугов. • Депрессия. • Повышение риска онкозаболеваний. • Разрушение костной ткани. • Медленный рост детей. Решение проблемы: пребывание на солнце, потребление рыбьего жира, печени, молока, маргарина.Симптомы: • Низкие показатели эритроцитов в моче. • Дисфункция яичников. • Сухая кожа. Витамин предотвращает рак толстой кишки, молочной железы и яичника. Решение проблемы: потребление листовых овощей, орехов, кунжута, мака.Симптомы: • Увеличение кровотечения, частое кровотечение из носа • Появление синяков без причины Решение проблемы: потребление соевого масла, картофеля, помидоров, шпината.Симптомы: • Беспокойство. • Трещины в уголках рта. • Отсутствие энергии, усталость. • Чешуйчатая кожа. • Раздражительность, плохое настроение. Решение проблемы: потребление дрожжей, зародышей пшеницы, отрубей, творога, орехов, бананов.Симптомы: • Кровотечение из носа. • Замедленное заживление ран. • Восприимчивость к инфекционным заболеваниям - снижение иммунитета. • Анемия. • Формирование геморроя. • Повреждение зубов. • Проблемы с желудком. Решение проблемы: потребление смородины, цитрусовых, петрушки.Симптомы: • Хрупкие волосы и ногти, сухая кожа. • Головные боли. • Высокий уровень холестерина в крови. • Проблемы с кровяным давлением. Решение проблемы: потребление рыбы, сои, авокадо, льняного семени, грецких орехов. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!