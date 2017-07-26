Фото из архива "МГ" По данным пресс-службы города Уральск, 27 июля с 10 утра в связи с началом ремонтных работ проезжей части планируется ограничить движение транспортных средств на участке улицы Деповская от путепровода в районе депо до железнодорожного переезда. - Просим горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам, а также соблюдать правила дорожного движения, - сообщили в пресс-службе.