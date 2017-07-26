Ранее на земельных участках росла просто трава, осужденные ее стригли, получался газон, таким образом, заключенные создавали благоустройство на территории режимного учреждения. Затем новый заместитель прокурора области предложил руководству колонии использовать эти участки в других целях, например, выращивать овощи. - За зеленью осужденные сами будут ухаживать, обрабатывать, потом употреблять в пищу. На участках, которые мы приготовили, идет посадка, засеяли уже 4 площадки, таким образом, мы прививаем осужденным навыки земледелия, это им может пригодиться в будущем. Некоторые осужденные даже не сталкивались с такими инструментами, как лопата, не знают, как поливать и сажать, - говорит начальник РУ 170/3 Василий ВИЗГАЛИН. В посадке приняли участие 18 осужденных, работа идет очень слаженно. Один делает грядки, второй закладывает семена, третий носит воду, четвертый поливает. - Раньше в других учреждения я тоже с таким сталкивался, мне самому приятно работать так, выращивать, это же можно потом съесть. Раньше просто траву щипали, а сейчас зелень сажаем, это же эффективнее, - говорит осужденный Мержан САРСЕНБАЕВ. Наказание в колонии отбывают порядка 400 осужденных, из них 120 работают. Они изготавливают качели, пластиковые окна, шьют корпе, спецодежду и занимаются прикладным искусством. А на следующий год на территории будут сажать не только зелень, но и овощи и возможно даже клубнику. - Через неделю уже будут первые всходы, к середине августа, я думаю, получим первый урожай, и можно будет приправить блюда петрушкой, укропом, луком. Те, кто сегодня принимают участие в посадке, конечно, получат поощрение, благодарность, дополнительное свидание и право на досрочное освобождение, - сообщил заместитель прокурора ЗКО Александр ЦУРАНКОВ. Начальник колонии сообщил, что выращивать овощи здесь будут и дальше, и возможно, что в будущем, когда увеличат площади земли, продукцию будут реализовывать на рынках города. Также стало известно, что с 1 сентября текущего года осужденные смогут пойти учиться в колледж по специальностям газоэлектросварщик и плотник. Он будет открыт на базе колонии. По завершению каждый из учащихся получит диплом о среднеспециальном образовании, это поможет им устроиться на работу за пределами режимного учреждения.