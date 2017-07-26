Водитель маршрута №4, вытолкавший пассажира из "Газели", рассказал подробности инцидента, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". PicsArt_07-26-06.00.19 По словам возмущенного мужчины, все было не так, как описывается в социальных сетях. Водитель маршрутки рассказал, что пассажир сел в "Газель" на конечной остановке микрорайона Авангард, причем он сел нна переднее сиденье рядом с водителем. К слову, с ним рядом была девушка, по всей вероятности, его знакомая или родственница. С самого начала поездки пассажир стал возмущаться, что он слишком долго ждал автобус, затем ему не понравилось, что в маршрутке "перегруз", хотя с ними вместе на этой остановке села лишь одна женщина. - Этот мужчина не успел сесть,  как начал приказывать: "Давай, поехали, чего стоим!". При этом он стал выражаться нецензурной бранью. Во время поездки мужчина несколько раз пытался выхватить  у меня руль и совершить ДТП со словами: "Если не будешь ехать быстрее, я сейчас переверну автобус", - рассказывает водитель. По словам собеседника, при подъезде к остановке "Площадь Абая" пассажир пытался выхватить руль, и "Газель" заехала на бордюр. После этого водителю пришлось остановить маршрут и вытолкать нарушителя. Все действия, происходящие на остановке, пассажир приказал снимать своей спутнице. Кондуктор пыталась  вернуть ему деньги за проезд, но он не взял их, сказав, что еще не доехал, и снова пытался сесть на место. - Я бы никогда сам первым не пошел на конфликт с пассажиром, поэтому все обвинения в мой адрес я прошу снять. Этот мужчина просто вывел меня из себя, - поделился водитель. - Кроме того, я тоже напишу на него заявление в полицию. Напомним, что видео с инцидентом на остановке  "Площадь Абая" попало в сеть. На видео была снята потасовка между водителем маршрутки и пассажиром. На основании заявления пассажира в отношении водителя был оформлен административный протокол, после чего водитель написал встречное заявление в полицию. Ерлан ОМАРОВ  