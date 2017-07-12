В городе сильный ливень затопил подвалы многоэтажного дома по улице Гагарина, 38. Люди утверждают, что потоп произошел из-за работ по благоустройству подъездных путей к зданию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". podval (1) Сейчас заказчики строительства и подрядчики разбираются, что можно сделать для предотвращения подобной ситуации в будущем. Жители двухэтажного дома обеспокоены. В подвале до сих пор слышны хлопки от замыкания электропроводки. Люди говорят, что ливень топил подвалы в течение нескольких часов. - Все произошло из-за строительства дороги. Подвал затопило. Мы боимся туда заходить. Воду откачивали до 6 утра. Раньше такого не было, вода всегда уходила, - рассказала возмущенная жительница дома Анна Шумилова. - Здесь уклон не предусмотрели. Воде некуда деваться. Она начала течь в подвал. Из подвала выкачали 13 машин, но там еще столько же, - говорит Малик Есетов. На помощь людям пришли коммунальные службы. Воду из подвалов откачивали до самого утра. На место выехали заказчики строительства подъездных путей из городского отдела ЖКХ. - Подрядчиком строительства выступает ТОО «Айдана». Строительство проходит в рамках программы «Развитие регионов», в этом году в городе благоустроены 14 дворов. Среди них и дом по улице Гагарина, 38. Сейчас будем с подрядчиками решать, как предотвратить подтопление подвалов в будущем, - отметил главный специалист отдела ЖКХ и жилищной инспекции г.Уральска Орынбасар Бисенгалиев. В подрядной организации отметили, что они проводили работы согласно представленному проекту. Напомним, 11 июля в селе ЗКО прошел сильный град, который побил все насаждения и повредил крыши домов. На окраинах города прошел сильный ливень. podval (2) podval (3) Внимание, видео содержит ненормативную лексику! 18+ z0TZeaJiqm8 Руслан АЛИМОВ