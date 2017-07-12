Без света и без ремонта остались жители дома по улице Строителей, 19. Люди до 5 часов утра сами ковшиками и ведрами выливали воду. Однако это не помогло. В квартирах сырость, люди опасаются за свое здоровье, когда это все просохнет - неизвестно. Квартира Ольги КОЖЕВНИКОВОЙ заставлена тазиками, обои отклеиваются, потолок осыпается, а в люстре до сих пор стоит вода. - Больше всех пострадала моя квартира. Из года в год течет, жуть какая-то, это катастрофа просто. Собирали воду до утра, люстры падали, карнизы падали. Мы каждый год с дедушкой эту крышу сами латаем, сделали ремонт, и вот, никто же нам этого не возместит, - говорит Ольга КОЖЕВНИКОВА. В других квартирах последствия после дождя не лучше. Люди не понимают, за что они платят деньги в КСК. - Пытались звонить во все службы и в КСК тоже, там не отозвались на нашу просьбу. У нас дымился счетчик, он взрывался, потом загорелся открытым пламенем. Где-то к 12 ночи мы дозвонилось в 112, приехали пожарные, но к этому времени счетчик гореть перестал, - рассказывает жительница дома Елена ГРЕБЕНЮК - Я уже лет 5 сама ремонтирую крышу. Я не плачу в КСК, потому что постоянно обращаюсь, но они ничего не делают. Сама нанимаю людей и делаю, - говорит Бахтылы ЕРЖАНОВА. Председатель КСК появился только к обеду, чтобы починить щиток. Валерий Васильевич утверждает, что только 20% людей в этом доме платят за услуги КСК, а затопленные квартиры - это результат того, что жильцы ремонтировали крышу сами. - Ливневка забилась, вот и результат. Там стоят сетки, почему она забилась - еще не ясно. Разберемся. Платить не хотят, зато все звонят. Председатель пообещал, что в течение дня свет в доме он сделает, но вот как теперь быть с ущербом? Кто его возместит – неизвестно.