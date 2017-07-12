Жителей и гостей столицы ждет обширная культурная программа, которая позволит оценить весь творческий потенциал нефтяного региона. В программе, которая рассчитана на пять дней, запланировано более двадцати различных выступлений, концертов, дефиле и выставок, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области. Откроет мероприятия концерт оркестра народных инструментов имени Д.Нурпейсовой, который начнется в конгресс-холле 16 июля в 11:00. В это же время на площадке перед Конгресс-холлом состоится выступление оркестра духовых инструментов филармонии имени Нурмухана Жанторина, а в 12:30 его продолжит дефиле от Дома моды "Айсұлу". Завершением первого дня станет Гала-концерт дней культуры Атырауской области "Атырау айшықтары", который пройдет в амфитеатре ЭКСПО-2017, начало в 21:30. В здании конгресс-холла в течение двух дней 16 и 17 июля будут работать сразу несколько выставок и вернисажей от Атырауской области. Это экспозиция областного историко-краеведческого музея, рассказывающая об истории края, вернисаж музея изобразительных искусств имени Ш.Сариева на тему ЭКСПО. Книжная ярмарка и выставка, которые представят библиотеки областного центра, а также выставка документов, рассказывающая о достижениях региона, от областного госархива. Все выставки и экспозиции стартуют в 11:00. 17 июля культурные мероприятия продолжатся ближе к вечеру выступлением оркестра народных инструментов "Нарын" областной филармонии имени Жанторина, который пройдет на площадке перед монументом Байтерек в 19:00. Параллельно в театре "Жастар" состоится премьера драмы "Сүінбай" в исполнении артистов Областного драматического театра имени Махамбета, начало в 19:00. 18 июля основные мероприятия пройдут на территории этноаула. В 15:00 часов откроет программу дефиле моделей от дома моды "Айсулу". Продолжат программу выступления оркестра народных инструментов имени Д.Нурпейсовой в 15:30 и концерты, подготовленные творческими коллективами Курмангазинского района в 16:30, Индерского района в 17:30 и Макатского района в 18:30. Завершит программу энтоаула концерт песен Атырауских композиторов в 19:30. В этот же день 18 июля на городской площади пройдет концерт, подготовленный этнокультурными объединениями региона, который начнется в 17:00. Зрителей обещают удивить зажигательными танцами, проникновенными песнями и всем разнообразием национальных костюмов. В 18:00 их сменит праздник танцев, а в 20:00 - театрализованная постановка и концерт с участием артистов областной филармонии. 19 июля в русском театре имени Горького состоится постановка Атырауского драматурга М.Отарбаева "Баянды бақ", начало в 19:00. Одновременно на городской площади пройдет праздничная программа с участием эстрадного оркестра областной филармонии. Завершатся дни культуры Атырауской области в Астане 20 июля на площади перед монументом Байтерек. В 19:00 жителей и гостей столицы здесь будет ждать праздничный концерт "Ән арман Атырау".