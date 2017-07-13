Иллюстративное фото с сайта www.dinastiy.ru Об этом в ходе совещания в областном акимате, посвященном проблемным вопросам регионального здравоохранения, рассказала глава управления здравоохранения Атырауской области Маншук АЙМУРЗИЕВА. Выяснилось, что жительница Курмангазинского района, узнав о беременности, встала на учет в местную поликлинику, а предпочла находиться под наблюдением у народного целителя. К лекарю девушка ездила в г.Кульсары Жылыойского района. - Ребенок у девушки родился очень рано, сегодня его состояние оставляет желать лучшего. Оказалось, что емши отговаривал девушку принимать витамины и наблюдаться у врачей. Когда приходили медработники, она убегала из дома, ежедневно ее навещали сотрудники акимата, к ней приезжали даже специалисты из Макатского района, чтобы провести беседу и уговорить встать на учет, но она продолжала ездить к народному целителю, - рассказала Маншук АЙМУРЗИЕВА. Другим же беременным девушкам и женщинам, видимо, в целях наживы, он говорил, что ребенок в утробе лежит неправильно и обещал исправить положение плода своим лечением. По словам руководства районной больницы Жылыойского района, об этом факте им очень хорошо известно, и емши в городе является лицом популярным. К нему приезжают за лечением жители практически со всей Атырауской области - взрослые привозят даже маленьких детей. После истории с жительницей Курмангазинского района медработники поговорили с целителем и предупредили, что в случае очередного инцидента с беременными на него напишут заявление в прокуратуру. - Этому целителю было вынесено предупреждение, чтобы он не принимал детей до 5 лет и беременных женщин, тем более что у него нет даже лицензии на лечение, - сообщила Маншук АЙМУРЗИЕВА. Напомним, что в марте этого после обращения к народному целителю умерла женщина. Лекарь пытался вылечить ноги больной полиартритом, после чего та скончалась от травматического шока.