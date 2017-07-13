Всего в этом году в Западно-Казахстанской области произошло 156 ДТП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ДВД ЗКО, количество аварий, зарегистрированных в 2017 году, заместно снизилось по сравнению с прошлым годом. - Количество раненых в ДТП в этом году составляет 195 человек, погибших - 26, из них трое - дети, в 2016 году раненых было 237, погибших - 43, из которых семеро - дети, - отметил начальник МПС ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН. Напомним, последнее ДТП со смертельным исходом произошло 4 июля в Уральске при столкновении большегруза с "УАЗом".  