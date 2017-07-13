Иллюстративное фото с сайта riafan.ru По данным управления координации занятости и социальных программ ежемесячно делает отчисления больным туберкулезом на продукты питания. В Атырауской области с начала года социальные выплаты в размере 22 600 тг получают 795 человека. На эти средства из местного бюджета было выделено почти 70 миллионов тенге. - Есть информация, что эти деньги больные расходуют не должным образом, зачастую вместо продуктов питания они этими средствами оплачивают кредиты, более того, тратят на алкоголь и сигареты. Нужно рассмотреть, чтобы социальные отчисления перевести в продуктовые корзины, тогда помощь для больных будет реально ощутима, - заявил Нурлан НОГАЕВ. По словам заместителя акима области Айгуль АЖГАЛИЕВОЙ, в бюджетном кодексе региона предоставление продуктовых корзин уязвимым слоям населения не предусмотрено. На что главный врач областного тубдиспасера сообщил, что в Павлодарской области для больных туберкулезом открыли специальную столовую, где они получают весь необходимый рацион для поддержания здоровья. В завершении совещания собравшиеся решили в ходе очередного координационного совета пересмотреть вопрос замены соцвыплат на выделение продуктовых корзин больным туберкулезом по примеру Павлодарской области.