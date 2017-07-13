Глубокая яма образовалась на трассе, ведущей к озеру Шалкар, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". shalkar_mg В редакцию "МГ" читатели прислали видео, снятое несколько дней назад в районе озера Шалкар в Теректинском районе ЗКО. - Это дорога к озеру Шалкар. Здесь провалился асфальт, но никто не ремонтирует его. Именно из-за таких дорог в области много аварий, - комментирует видео автор. На кадрах видно, как кто-то из водителей чтобы предупредить других положил поперек ямы железную трубу. Стоит отметить, что ремонт трассы проводился в 2015 году. Тогда ее ремонтировали сразу два подрядчика. Первый участок - от трассы Самара-Шымкент до поселка Анката, составляет 23 км, на нем ТОО "АзияТехСтрой" проводило средний ремонт. Стоимость проекта составляла 1 млрд тенге. На втором участке фирма "Пирамида" производила капитальный ремонт от поселка Анкаты, протяженностью - 9 км, на нее было потрачено 445 млн тенге. 6htf3X9a0Dw