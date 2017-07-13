Аким Уральска Мурат МУКАЕВ проинспектировал строительство городских автомобильных дорог. Самый большой объем работ приходится на поселок Деркул, там внутриквартальные дороги появятся сразу на 23 улицах. - На благоустройство поселка Деркул выделено 1,36 миллиарда тенге. Сюда входит строительство 15 километров внутриквартальных дорог на 14 улицах, лотков-испарителей и тротуаров, - рассказал президент АО "Уральскводстрой" Геннадий МУТАСОВ. Стоит отметить, что такие же работы проводятся в микрорайоне Жулдыз. Там ремонтируются автодороги по двенадцати внутриквартальным улицам. Между тем, уже через четыре дня планируется завершить строительство дороги по улице Даля в поселке Деркул протяженностью 1240 метров. Хотя по проекту окончание работ было запланировано на октябрь нынешнего года, проект завершится раньше срока. Впрочем, как уверяет подрядчик ТОО "Туркестанжолсервис", на качестве работ это не отразится. Напомним, срок гарантии на ремонт дорог увеличили с пяти до семи лет. Раньше срока планируется завершить и капитальный ремонт дорог по улицам Шевченко и Исаева от улиц Айтиева до Нурпеисовой. Здесь генеральным подрядчиком является ТОО "ДСК Приоритет". Срок сдачи объекта - октябрь 2017 года, однако подрядчик обещает завершить работы раньше срока. - Я живу на этой улице с 1976 года. Никогда у нас здесь не было хороших дорог. Весной и осенью и после дождей вода скапливалась на дороге, невозможно было ходить. А сейчас дороги хорошие, дождь сильный прошел, луж нет, - говорит жительница улицы Шевченко Клавдия КИРПИЧНИКОВА. - Мы видим, что ремонт выполнен хорошо, жители улиц рады ремонту, жалоб нет. Имеются тротуары, лотки-испарители. Капитальный ремонт данных дорог позволит разгрузить перекресток улиц Мухита-Д.Нурпеисовой, мы и дальше будем ремонтировать узловые улицы, - отметил аким Уральска Мурат МУКАЕВ. - Если в прошлые года в городе ремонтировались 23-25 км дорог, то в этом году - 72 километра автодорог на 63 улицах.