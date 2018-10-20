Организаторы ярмарки отметили, что сейчас соискатели вакансий стали менее активны. Многие горожане ищут работу по интернету. Поэтому большого наплыва посетителей на ярмарке не наблюдалось. Хотя выбор имелся. Инженеры, сварщики, водители, механики, повара. Для представителей этих профессий имелись свободные рабочие места. - Сегодня собрались около 45 работодателей, которые представили порядка 350 вакансий. Работодатели нуждаются в специалистах строительных специальностей, сварщиках, токарях, слесарях, водителях различных категорий. Есть работа для поваров, воспитателей и техничках, - сообщила заместитель директора городского центра занятости населения Айнура Казмуханова. В центре занятости населения сообщили, что в этом году на молодежную практику были направлены 492 человека, еще 996 получили направление на общественные работы. 216 безработных направлены на обучение в рамках краткосрочных курсов и 34 человека получили микрокредиты на свой бизнес. Некоторые работодатели ищут новых сотрудников в связи с расширением производства. В агрофирме «Акас» занимаются выращиванием, переработкой и реализации продукции сельского хозяйства. Эта сфера сейчас динамично развивается. Поддержка оказывается на государственном уровне. - Мы построили три новые фермы. Нам нужны животноводы и механики. Обеспечим сотрудников заработной платой и социальным пакетом, - говорит менеджер агрофирмы Надежда Копылова. Как выяснилось, сложнее всего на ярмарках приходится молодежи. Без соответствующего опыта работы путь на многие предприятия закрыт. - Мне 17 лет. Я учусь на парикмахера. Сейчас многие люди интересуются прическами и модными стрижками. Думаю, моя профессия будет востребована в будущем, - говорит Марина Фофонова. Стоит отметить, что с начала этого года на постоянные рабочие места в городе трудоустроены более 2,5 тысячи человек. 250 из них нашли работу непосредственно на ярмарках вакансий.