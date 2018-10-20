В акции приняли участие заместитель акима области Багдат Азбаев, государственные служащие управлений строительства, земельных отношений, энергетики и ЖКХ, предпринимательства, транспорта и автомобильных дорог, государственного архитектурно-строительного контроля и представители строительных организаций области. По словам заместителя акима города Алтынбека Кайсагалиева, всего каждой строительной организацией региона было закуплено и высажено 30 саженцев елей высотой более трех метров. В дальнейшем они сами будут ухаживать за своим зеленым питомцем. – Настроение у нас прекрасное, потому что делаем благое дело – озеленяем наш любимый город, – делится депутат городского маслихата, директор компании ТОО «СКФ «Отделстрой» Валентина Михно. – У нас в Уральске есть аллея нефтяников, а теперь будет и аллея строителей, что приятно вдвойне! – Посадка деревьев – это всегда важное мероприятие для жителей Приуралья. Сегодня все строительные организации принимают в нем участие. От этой акции каждый раз меняется вид нашего города, он становится красивее. Такие мероприятия – пример для подрастающего поколения. Нам всем надо быть активнее в озеленении, а это кислород, хорошая экология, наши легкие, – добавил директор ТОО «Стройкомбинат» Бакытжан Нурбаев. После трудового десанта представители ТОО «Жайыктазакала» угостили всех присутствующих чаем с выпечкой. Нужно отметить, что в Уральске озеленению улиц уделяется особое внимание. В этот же день на аллее возле Ассамблеи народа Казахстана высадили лиственные породы деревьев, такие как дуб, акация и другие многолетние виды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.