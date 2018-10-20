Реконструкция парка была проведена за счет средств, выделенных из местного бюджета. Территория парка разбита на несколько зон, где предусмотрены детская и спортивная площадки, а также зона для отдыха жителей старшего поколения. - Совместно с местными жителями мы решили назвать наш парк Парком молодежи. В своем новом послании президент Казахстана объявил, что 2019 год будет годом молодежи, считаем что это очень символично. Ведь в нашем поселке очень много молодежи. Фонд "Самрук Казына Траст" установили здесь детскую и футбольную площадки. Остальная реконструкция была произведена за счет нашего бюджета, - пояснил аким поселка Круглоозерное Кенесары Нуршинов. В своем поздравлении аким г. Уральск Мурат Мукаев отметил, что в областном центре фондом было построено 14 спортплощадок. - Я поздравляю всех жителей с таким радостным событием. Все это делается для того, чтобы наши дети и молодое поколение играли здесь и занимались спортом. Весь необходимый инвентарь здесь имеется, - рассказал градоначальник. Стоит отметить, что на этом благоустройство парка не закончено. Здесь уже высажены саженцы тополя. Весной здесь организуют цветники. На сегодняшний день в Круглоозерном проживает 6404 человека. В ближайшие годы территорию поселка расширят. Сейчас уже разрабатывается проект нового ПДП, где предусмотрено строительство скверов и парков. Со слов местных жителей, территория парка еще с советских времен осталась без присмотра. Поэтому сейчас дети и взрослые с радостью приходят вечерами сюда, чтобы отдохнуть. - Я 37 лет живу в этом поселке. У нас никогда не было детской площадки. А сейчас наши дети и молодежь занимаются на современных тренажерах и катаются на новых качелях. Мы очень рады этому, - сообщила жительница Круглоозерного Дильназ АЖЕКЕНОВА. После торжественного открытия парка в Круглоозерновской средней школе прошел открытый акимат, где Мурат Мукаев и руководители отделов провели прием граждан. В основном сельчан интересовали вопросы касающиеся, дальнейшего благоустройства поселка, строительства дорог, а также жилищные проблемы. По всем выслушанным вопросам аким Уральска пообещал найти решение.