В поселке Круглоозерное - это единственный парк, который ранее был заброшенным, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Реконструкция парка была проведена за счет средств, выделенных из местного бюджета. Территория парка разбита на несколько зон, где предусмотрены детская и спортивная площадки, а также зона для отдыха жителей старшего поколения. - Совместно с местными жителями мы решили назвать наш парк Парком молодежи. В своем новом послании президент Казахстана объявил, что 2019 год будет годом молодежи, считаем что это очень символично. Ведь в нашем поселке очень много молодежи. Фонд "Самрук Казына Траст" установили здесь детскую и футбольную площадки. Остальная реконструкция была произведена за счет нашего бюджета, - пояснил аким поселка Круглоозерное Кенесары Нуршинов. В своем поздравлении аким г. Уральск Мурат Мукаев отметил, что в областном центре фондом было построено 14 спортплощадок. - Я поздравляю всех жителей с таким радостным событием. Все это делается для того, чтобы наши дети и молодое поколение играли здесь и занимались спортом. Весь необходимый инвентарь здесь имеется, - рассказал градоначальник. Стоит отметить, что на этом благоустройство парка не закончено. Здесь уже высажены саженцы тополя. Весной здесь организуют цветники. На сегодняшний день в Круглоозерном проживает 6404 человека. В ближайшие годы территорию поселка расширят. Сейчас уже разрабатывается проект нового ПДП, где предусмотрено строительство скверов и парков. Со слов местных жителей, территория парка еще с советских времен осталась без присмотра. Поэтому сейчас дети и взрослые с радостью приходят вечерами сюда, чтобы отдохнуть. - Я 37 лет живу в этом поселке. У нас никогда не было детской площадки. А сейчас наши дети и молодежь занимаются на современных тренажерах и катаются на новых качелях. Мы очень рады этому, - сообщила жительница Круглоозерного Дильназ АЖЕКЕНОВА. После торжественного открытия парка в Круглоозерновской средней школе прошел открытый акимат, где Мурат Мукаев и руководители отделов провели прием граждан. В основном сельчан интересовали вопросы касающиеся, дальнейшего благоустройства поселка, строительства дорог, а также жилищные проблемы. По всем выслушанным вопросам аким Уральска пообещал найти решение.    