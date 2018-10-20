PSJLJqUa0bQ Молодой человек до 6 класса учился в СОШ №38. Далее он уехал в Алматы, где закончил школу и поступил в казахскую национальную академию имени Т.Жургенова. По образованию Димаш художник. Танцами увлекся еще в детстве. - Я танцевал всегда. В школе на праздниках, на разных мероприятиях. На кружки особо не ходил. Увлекался всегда уличными танцами, хип-хоп, брейк-данс, крамп, поппинг, локинг. Мало кто знает, что Майкл Джексон танцевал поппинг и локинг. В конкурсах участвовал. В Оренбург ездил. но места не занимал. Да и участвовал не для того, чтобы выигрывать. Больше для опыта, для общения, - рассказал Димаш КОЖАМУРАТОВ. Стоит отметить, что Димаш - единственный ребенок в семье. В семье к его увлечению относятся как к хобби. После завершения учебы в Алматы, он вернулся в родной город. По словам парня, он даже успел отслужить в армии. Подать заявку на участие в самом масштабном конкурсе танцоров в России парня уговорили коллеги. - Я устроился работать шашлычником в местный ресторан. Всегда был на позитиве. Музыка всегда была, есть и будет со мной. На рабочем месте тоже танцевал. Сотрудники ресторана это видели и каждый раз спрашивали что я здесь делаю, мол твое место на большой сцене, а не возле мангала и уговорили подать заявку. Я и сам смотрел этот проект. Все сезоны наблюдал за танцорами. Особенно четвертый сезон был захватывающий. Тогда я и принял решение обязательно принять участие в конкурсе, - заявил Димаш. Как рассказал молодой человек, первый отборочный тур проходил в городе Уфа в апреле 2018 года. -Увидел с соцсетях, что начинается отбор. Оставалось 3 дня. Зашел к начальнику. Попросил денег на дорогу. Он без вопросов дал, за что ему спасибо. В тот же вечер уехал. Станцевал. Сказали, что позвонят, если пройду отбор. В конце мая мне позвонили и пригласили в Москву. Сказать, что я был счастлив - ничего не сказать. С этого все и началось. Поехал на второй кастинг. Думал, что буду танцевать только уличные танцы. Но, когда я увидел, как там танцуют я начал влюбляться в каждый танец. Там были классические, народные танцы. Они умеют правильно и красиво передавать природу танца, - рассказал Димаш. По словам Димаша, на втором отборочном конкурсе принимали участие около 300 танцоров из России, Беларуси, Украины, Казахстана и Израиля. Из них 15 казахстанцев. После отбора конкурс продолжат 196 танцоров. Как рассказал Димаш, эмоции на площадке были непередаваемые. - Все волновались, и я в том числе. Толком не спал. Пришлось даже выпить успокоительное. Особенно перед выходом на сцену. С нетерпением ждал своего выхода. На сцене мне сразу начали аплодировать. Я взял себя в руки, представился. Оценивали выступление Мигель, Татьяна ДЕНИСОВА и Егор ДРУЖИНИН. Начал танцевать. Во время танца я увлекся. Были промахи. Тут меня остановили. Я испугался. Сказали, что я прошел дальше. Они сильно удивились, когда узнали, что я работаю шашлычником. Сказали, что для шашлычника мой уровень Бог, - вспоминает Димаш. В планах у парня поехать на следующий кастинг и достойно выступить. Выяснилось, что Димаш собирается открыть свою студию танцев, где будет обучать танцам детей от семи лет. Спрос, по словам парня, уже есть. - Хочу дать детям правильную информацию. Конечно, в интернете всего полно. Но лучше получать знания на практике. Администрация ресторана меня поддержала, все пожелали успехов. Все рады за меня. Поддерживают как могут, - рассказал Димаш. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.