Айгерим Айтжанова самостоятельно вернулась домой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  25-летняя женщина пропала в Уральске В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 25-летняя Айгерим Айтжанова нашлась. Женщина жива и здорова, приехала из посёлка Чапаево. Напомним, о пропаже женщины заявил ее гражданский супруг. Мужчина рассказал, что Айгерим ушла из дома 14 августа и не вернулась. 16 августа он написал заявление в полицию.