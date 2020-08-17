По данным РГП "Казгидромет ", 18 августа в Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут 22 градуса выше нуля, ночью +13. В Атырау ожидается переменная облачность, днем +30, ночью +17. Дождь ожидается в Актобе, днем +20, ночью 13 градусов выше нуля. Облачная погода без осадков ожидается в Актау. Днем столбики термометров покажут +28, ночью +20. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.