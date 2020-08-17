Как рассказал руководитель ТОО "Батыс су арнасы" Кайыргали Имашев, предприятие является единственным источником централизованного водоснабжения города Уральск. – Наше предприятие снабжает питьевой водой 50 детских садов, 106 объектов образования, 22 объекта здравоохранения, 1200 многоэтажных жилых домов, более 30 тысяч частных домов и 3590 прочих объектов. Во время подготовки к отопительному периоду запланировано освоить 250 млн тенге, в том числе по водоснабжению 124 млн тенге, по водоотведению - на 126 млн тенге. Освоено по водоснабжению 89,9 млн тенге, по водоотведению на сумму 80,9 млн тенге. Выполнена замена 196 задвижек, 25 клапанов, 3,6 тысяч метров водопроводных полиэтиленовых труб, 146 метров канализационных труб, 11 пожарных гидрантов, 114 плит перекрытия, 121 кольцо и 159 крышек люков, - рассказал Кайыргали Имашев. Выяснилось, что за 2019 год зарегистрировано 305 аварий на водопроводных сетях, то за семь месяцев этого года зафиксировано 125 аварий. На канализационных сетях в 2019 году произошло 35 аварий, а в этом году уже 33. – К зиме мы готовимся, но у нас очень большая кредиторская задолженность в размере 320 млн тенге. Потому что очень много средств ушло на устранение этих аварий. Дебиторская задолженность - 384 млн тенге. Пока с зарплатой работников предприятия задержек нет. Еще мы должны заплатить 75 млн тенге в качестве налога. Мы попросили рассрочку у департамента по государственным доходам. Работы ведутся и до отопительного сезона время еще есть, я думаю, что на 100% мы работы выполним, - отметил руководитель ТОО "Батыс су арнасы". Стоит отметить, что по водоотведению ремонтные работы проводятся на трех основных объектах: коллекторы по улицам Московской и Шолохова, КНС-19 и коллектор в поселке Зачаганск. – До конца сезона все эти три объекта завершатся. В начале июня возникла проблема с самотечным коллектором по улице Неусыпова протяженностью 460 метров. По этой трубе проходят более 70% стоков, она не выдержала нагрузку и обвалилась в трех местах. Мы обратились к руководству города и был объявлен режим ЧС, так как ситуация действительно критическая. Если коллектор обвалится, то практически по всему городу будет остановлена подача воды, - рассказал заместитель генерального директора по техническим вопросам ТОО "Батыс су арнасы" Арман Кинжибаев. Аким города Абат Шыныбеков отметил, в этом году увеличен объем воды, добываемых с Трекинской станции подземных вод на тысячу кубов. – Мы снизили нагрузку на центральную канализацию за счет строительства нового обводного канализационного коллектора. От горожан поступило много жалоб по поводу качества воды и по поводу того, что вода не доходит до верхних этажей. Мы создали мониторинговую группу, которая выезжает на места, выясняет причины. Качество воды также находится под контролем сотрудников ТОО "Батыс су арнасы" и санитарных врачей. Сейчас подача воды осуществляется в штатном режиме, напор не снижается. До начала отопительного сезона все ремонтные работы должны закончиться, - отметил Абат Шыныбеков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.