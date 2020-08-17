Очередь из десятков людей образовалась перед City Center, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Огромная очередь образовалась перед торговым центром в Уральске Стоящие в очереди люди говорят, что пришли в ТЦ за покупками. - Я пришла, чтобы купить вещи себе и детям, - рассказывает стоящая в очереди жительница города Айша. - Все крупные ТЦ были долго закрыты, наступили холода и носить сейчас нечего. В очереди буду стоять, хоть это и долго, потому что боюсь, что торговые дома опять закроют. Другая жительница города Ирина говорит, что пришла посмотреть вещи, потому что боится, что все подорожает. По ее словам, она стоит в очереди уже полчаса. - Стою в очереди, хочу просто походить, посмотреть. Если цены прежние, буду покупать вещи, так как новый завоз скорее всего будет дороже, - говорит Ирина. Стоит отметить, что в здание торгового центра запускают всего по два человека. Напомним, торговым домам разрешено работать с понедельника по пятницу с 10.00 до 21.00 с соблюдением всех санитарных норм. Огромная очередь образовалась перед торговым центром в Уральске Огромная очередь образовалась перед торговым центром в Уральске Огромная очередь образовалась перед торговым центром в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА