Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». gimnaz3Напомним, что первый звонок прозвучал в стенах нового учебно-воспитательного комплекса имени Хисмета КАПАНОВА 1 сентября для 160 учеников начальной школы и 100 дошколят, которые будут обучаться в детском саду при новой гимназии. Поздравить учеников новой гимназии пришел аким города Алтай КУЛЬГИНОВ и заместитель акима области Бахтияр МАКЕН. - Сейчас у нас завершена только первая часть нашего комплекса, - рассказывает ректор АТиСО Хайдар КАПАНОВ. -  Уже начал свою работу детский сад, а также начальная школа. В следующем году мы планируем закончить строительство основной и общеобразовательной школ, где будут обучаться ученики 5 - 11 классов. После официальной части журналистам удалось побывать в стенах новой школе и поговорить с маленькими хозяевами гимназии. - Меня зовут Асем, я еще маленькая, но в школу хожу каждый день, - говорит шестилетняя гимназистка. - Мне очень нравится здесь, с нами играют, говорят, как нужно писать и учат говорить на русском и казахском языке. А еще мне очень нравится еда. Она тут как у бабушки. Стоит отметить, что такая гимназия такого образца открывается в городе впервые. Здесь ученики будут изучать четыре языка: казахский, русский, английский и китайский. А также в старших классах планируется преподавание ведущих предметов на иностранных языках.