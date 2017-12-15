В кабинете пробации будет проводиться прием и консультирование несовершеннолетних состоящих на учете, психологами, врачами, юристами, представителями государственных органов и общественных объединений. По словам заместителя акима города Уральск Мирболата НУРЖАНОВА, центр социальной адаптации «Жас Урпак» для подростков ведет свою работу с 2002 года. - Теперь решили открыть центр пробации для детей с девиантным поведением, которые состоят на пробационном учете, чтобы они не оставались в стороне и были чем–то заняты, ходили на кружки, развивали себя в спорте, искусстве. Сейчас в «Жас Урпак» насчитывается 150 детей, которые активно посещают дополнительные занятия после школы, - пояснил Мирболата НУРЖАНОВ. Кабинет пробации будет открыт для несовершеннолетних, которые переступили закон. Теперь таким детям, кроме контроля и надзора, будет оказана социальная помощь. - У нас есть осужденные, но не лишенные свободы дети до 18 лет, кто-то из них получил условный срок или ограничение свободы, таких по области насчитывается 7, четверо из-них находятся в городе, - пояснил заместитель начальника ДУИС по ЗКО Дидар АТАНТАЕВ. В пробационном кабинете "Жас Урпак" подросток рассказал, что он осужден за кражу. - Как-то собрались с друзьями, выпили немного спиртного и потянуло на "подвиги". Разбили в машине стекло и вытащили оттуда магнитолу. После этого друзья убежали, а я остался, потому что мне стало плохо от алкоголя, - рассказал подросток. – Теперь все осознал. Сожалею, что так сделал, только теперь понял, что навредил не только себе, но и своим родным. Сам когда-то мечтал служить в органах, а братишка хотел работать в КНБ, но теперь из-за моей судимости у него не будет такой возможности. Всего на пробационном учете в ЗКО состоят 1500 тысячи детей, из них 800 по городу.