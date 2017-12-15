Фото @atyrauoil В состав города Атырау войдут Балыкшинский и Жумыскерский сельские округа. Об этом стало известно на очередной сессии городского маслихата. Как пояснил руководитель отдела государственно-правовой работы Жигер ИБАТОЛЛАУЛЫ, это было сделано для оптимизации поселковых и сельских округов, находящихся в пятикилометровой зоне от областных центров. Отметим, что на данный момент в двух вышеуказанных сельских округах проживает в общей сложности почти 30,5 тысячи человек. В свою очередь аким города Серик ШАПКЕНОВ добавил, что это только начало большой работы. - Границы города расширяются, меняется и архитектурный облик пригорода, Атырау растет, развивается, перед нами стоит большой объем работы, который нам необходимо выполнить. Впереди нас ждет много изменений, - отметил градоначальник.