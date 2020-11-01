Жильцы дома по адресу Жангир хана, 11 на протяжении многих лет обращались во все инстанции с просьбами о помощи. - 5 лет в дождливую и снежную погоду мы жили с тазиками и ведрами, которые были расставлены по всем комнатам. Начиная с осени и до поздней весны из-за изношенной кровли квартиры затапливало вплоть до первого этажа,- рассказала жительница дома Нина Перейма. На собрании жильцов было решено принять участие в программе "Модернизация ЖКХ". В прошлом году в рамках данной программы была капитально отремонтирована кровля дома, а уже в этом были заменены инженерные сети в подвале. Общая стоимость проекта составила 43 млн тенге. Гарантию на свою работу подрядчик дает 8 лет. - Всего в этом году было отремонтировано 17 многоэтажных домов, в 14 из которых заменили лифты и еще в трех ремонтировали кровлю и подъезды. Средства из республиканского бюджета выделяются на возвратной основе и в течение нескольких лет жильцы обязаны их полностью возместить,- пояснил главный специалист отдела ЖКХ Дархан Еркенулы. Всего за годы реализации этой программы, было отремонтировано свыше 130 домов. В следующем году запланировано отремонтировать 22 многоэтажных дома. На эти цели предусмотрено порядка 500 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.