В Атырау медицинским учреждениям переданы 12 автомобилей скорой помощи марки УАЗ. В церемонии передачи ключей от автомобилей принял участие аким области Махамбет Досмухамбетов. - Мы тщательно подготовились ко второй волне возможной пандемии в регионе. Подчеркну, что Правительство оказало большую поддержку в обеспечении медицинского сектора необходимым транспортом. Например, ранее в этом месяце в регион прибыли 22 новые машины скорой помощи. До конца года планируется поставить еще восемнадцать. Кроме того, комплекс передвижных диагностических медицинских лабораторий предоставлен Индерскому, Исатайскому, Кызылкогинскому, Макатскому и Махамбетскому районам. В настоящее время мобильные диагностические медицинские комплексы есть во всех семи районах. В каждом из них врачи могут принимать до 150 человек в день и диагностировать более шестидесяти наименований заболеваний. Также недавно передвижная лаборатория была переведена в областной пункт борьбы с инфекционными заболеваниями. Как известно, в марте под эгидой спонсорства одного из банков поликлиникам было передано 8 медицинских автомобилей. Таким образом, в этом году транспортный парк областной медицинской сферы был существенно обновлен и пополнен. Сегодня Каспийский трубопроводный консорциум продолжил добрую традицию. Спонсировано и предоставлено 12 машин скорой помощи марки УАЗ. Я благодарен представителям компании за их вклад в улучшение социальной ситуации в регионе, - сказал Махамбет Досмухамбетов. В свою очередь, заместитель генерального директора АО «Каспийский трубопроводный консорциум» Кайыргельды Кабылдин рассказал о работе компании над социальными проектами. - На основе социальной программы АО «Каспийский трубопроводный консорциум» ежегодно выделяет до трех миллионов долларов. На основе данной программы строятся детские сады, школы, больницы, зоны отдыха, спортивные площадки. Для того чтобы сохранить стабильность в регионе в случае пандемии и предотвратить эпидемию, мы предоставляем в регион машины скорой помощи. Мы надеемся, что это поможет врачам в их работе. До конца года планируем сдать аппарат компьютерной томографии», - сказал он. Отметим, что 12 новых машин скорой помощи будут доставлены в Курмангазинский, Исатайский, Кызылкогинский, Макатский и Махамбетский районы.