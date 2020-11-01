Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 465 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Больше всего заболевших по-прежнему в Восточно-Казахстанской области - 252. В ЗКО зарегистрировано 11 случаев, а в Атырауской -5. Всего в стране выявлены 112418 заболевших. За прошедшие сутки зафиксированы 216 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 77 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 37962, летальных случаев - 402, выздоровевших - 28787.