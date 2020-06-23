22 июня в уральском мемориальном музее имени М.Маметовой состоялась презентация первого в ЗКО проекта 3d-mapping. Мероприятие прошло в зале диорамы боя последней героической битвы славной дочери Казахстана, Героя Советского Союза Маншук Маметовой. С помощью технологии 3d-mapping IT-специалисты оживили диораму, посредством компьютерной графики и специализированных программ. В зале диорамы также установили три экрана для демонстрации видеослайдов. Особенностью этого проекта является возможность управления всеми проекциями с одного интерактивного терминала. С помощью новых технологий — компьютерной графики и звуковых эффектов диорама ожила, погружая зрителей в виртуальный мир передовой фронта под российским городом Невель, где в 1943 году прошла последняя героическая битва Маншук Маметовой. Стоит отметить, что технология 3d-mapping впервые в Казахстане была представлена на международной выставке EXPO-2017 в городе Нур-Султан, но закупали ее у украинских и других производителей. На презентации приняли участие ветераны ВОВ, которые отметили, что благодаря проекту смогли вновь почувствовать атмосферу войны. — Мы сегодня отмечаем знаменательную, трагическую, но в то же время героическую дату в жизни нашего народа. Великая Отечественная война была войной за жизнь, за будущее, за вас. Мы смогли воочию почувствовать атмосферу войны. Молодому поколению есть с кого брать пример, ведь у нас родились три героини — Маншук Маметова, Алия Молдагулова и Хиуаз Доспанова. Они — наша гордость, слава, эталон героизма, любви к Родине, — отметил ветеран ВОВ Хамза Сафин.

HKspq16UcBQ

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.