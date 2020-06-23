Порыв коллектора произошел по улице Азербайджанская, 20 июня, сообщает коррсепондент портала "Мой ГОРОД". Микрорайон в Уральске затопило фекалиями (фото, видео) По словам начальника ДЧС ЗКО Жасулана Джумашева, в ускоренном порядке подключив имеющиеся ресурсы, сточные воды были откачаны. - К нам не поступило ни одного звонка о нехватке воды, осуществлялся постоянный подвоз. В принципе наши коммунальные службы и аварийно-спасательные подразделения справились с ситуацией очень оперативно, - отметил он. Стоит отметить, что в микрорайоне Зачаганск находится 17 соцобъектов. Аким Зачаганска Адильбек Кадыров пояснил, что на затопленном участке ТОО "Батыс су арнасы" уже провели дезинфекцию. - В настоящее время оценивается ситуация, подсчитывается ущерб. По результатам будут приняты необходимые меры, - рассказал Адильбек Кадыров. Также он отметил, что ТОО "Батыс су арнасы" в кратчайший срок справились с аварией на КНС. Напомним, порыв на канализационном коллекторе в поселке Зачаганск произошел вечером 20 июня. Фекалиями затопило дворы частных домов и дорогу. 21 июня произошла еще одна авария на канализационном коллекторе по Саратовской трассе, без воды остался поселок Зачаганск. Был осуществлен подвоз воды, уже вечером этого дня авария была устранена. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  