Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили оперативном штабе ЗКО, на 22 июня по области было зарегистрировано 73 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. - Из них у 44 человек не наблюдаются клинические проявления, остальные имеют выраженные признаки заболевания, - отметили в оперативном штабе. К слову, всего в стране выявлено 18231 заболевший, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11158 человек. Летальных случаев - 127 По ЗКО всего заболевших 1186 человек, из них 6 человек скончались.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.